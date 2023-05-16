УНИКС завоевал седьмой трофей в истории

Сегодня, 16 мая, казанский УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. В пятом матче финальной серии турнира с краснодарским «Локомотивом-Кубань» казанцы выиграли со счётом 98:89 и, таким образом, стали победителями серии — 4-1.

Для УНИКСа это первая в истории победа в чемпионатах России и седьмой трофей в истории.

Ранее УНИКС трижды становился обладателем Кубка России — в сезонах-2002/2003, 2008/2009 и 2013/2014. В сезоне-2010/2011 казанский клуб стал победителем Еврокубка.

Также в сезоне-2002/2003 УНИКС выиграл Североевропейскую баскетбольную лигу, а год спустя (2003/2004) стал победителем Лиги Европы ФИБА.

Кроме того, казанцы четыре раза становилось серебряными призёрами Единой лиги ВТБ и трижды завоёвывали бронзовые медали соревнований.