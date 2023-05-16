Ненад Димитриевич признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ — 2022/2023

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

Димитриевич стал самым результативным игроком финального матча с «Локомотивом-Кубань» (98:89), набрав 34 очка. Македонский игрок выступает за казанский клуб с 2022 года. После победы игрок не смог сдержать слёз.

Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Казанцы завоевали титул впервые в истории. Ранее они четыре раза становились серебряными призёрами турнира (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021).