УНИКСу вручили кубок за победу в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Встреча завершилась со счётом 98:89 в пользу хозяев площадки.

Таким образом, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа, и казанский клуб стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. После игры УНИКС был награждён кубком.

УНИКС с кубком

Для УНИКСа это первая победа в истории чемпионатов России. Ранее казанский клуб четыре раза выходил в финал Единой лиги ВТБ и проиграл во всех случаях. В рамках чемпионата России, который существовал до 2008 года, УНИКС также четырежды становился серебряным призёром.

Кроме того, это седьмой трофей в истории УНИКСа.