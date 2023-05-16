УНИКСу вручили кубок за победу в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Встреча завершилась со счётом 98:89 в пользу хозяев площадки.
Таким образом, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа, и казанский клуб стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. После игры УНИКС был награждён кубком.
УНИКС с кубком
Для УНИКСа это первая победа в истории чемпионатов России. Ранее казанский клуб четыре раза выходил в финал Единой лиги ВТБ и проиграл во всех случаях. В рамках чемпионата России, который существовал до 2008 года, УНИКС также четырежды становился серебряным призёром.
Кроме того, это седьмой трофей в истории УНИКСа.
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