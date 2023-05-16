Игрокам УНИКСа вручили чемпионские перстни

Игроки казанского УНИКСА получили чемпионские перстни во время церемонии награждения после финального матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (98:89).

Видео доступно в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Казанцы завоевали титул впервые в истории. Ранее они четыре раза становились серебряными призёрами турнира (в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).