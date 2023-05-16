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Илона Корстин надела медаль чемпиона Единой лиги ВТБ на сына Станислава Ильницкого

Илона Корстин надела медаль чемпиона Единой лиги ВТБ на сына Станислава Ильницкого
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Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой хозяев площадки со счётом 98:89.

УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1 и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, для казанцев это первый титул чемпиона России. После игры прошло награждение победителей кубком, чемпионскими перстнями и медалями.

Во время награждения произошёл забавный момент — генеральный директор лиги Илона Корстин надела медаль чемпиона Единой лиги ВТБ на маленького сына форварда казанцев Станислава Ильницкого, который был у баскетболиста на руках.

Илона Корстин награждает медалью чемпиона Единой лиги ВТБ сына Станислава Ильницкого.

Видео доступно в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

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