Илона Корстин надела медаль чемпиона Единой лиги ВТБ на сына Станислава Ильницкого

Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой хозяев площадки со счётом 98:89.
УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1 и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, для казанцев это первый титул чемпиона России. После игры прошло награждение победителей кубком, чемпионскими перстнями и медалями.
Во время награждения произошёл забавный момент — генеральный директор лиги Илона Корстин надела медаль чемпиона Единой лиги ВТБ на маленького сына форварда казанцев Станислава Ильницкого, который был у баскетболиста на руках.
Илона Корстин награждает медалью чемпиона Единой лиги ВТБ сына Станислава Ильницкого.
Видео доступно в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ.
- 16 мая 2023
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