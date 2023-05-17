«Сан-Антонио» выиграл драфт-лотерею НБА
Поделиться
В Чикаго (США) состоялась драфт-лотерея НБА – 2023, победителем которой стал «Сан-Антонио Спёрс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта НБА. В жеребьёвке приняли участие 14 команд, не пробившихся в плей-офф НБА.
Главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Сан-Антонио Спёрс»;
2. «Шарлотт Хорнетс»;
3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
4. «Хьюстон Рокетс»;
5. «Детройт Пистонс»;
6. «Орландо Мэджик»;
7. «Индиана Пэйсерс»;
8. «Вашингтон Уизардс»;
9. «Юта Джаз»;
10. «Даллас Маверикс»;
11. «Орландо Мэджик»;
12. «Оклахома-Сити Тандер»;
13. «Торонто Рэпторс»;
14. «Нью-Орлеан Пеликанс».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2023
-
04:46
-
03:54
-
03:05
-
02:54
-
02:13
-
00:15
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:17
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
20:22
-
19:54
-
19:31
-
19:13
-
18:51
-
18:30
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
17:02
-
16:52
-
16:30
-
15:59
-
15:17
-
15:11
Партнерский контент