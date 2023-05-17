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Комиссионер НБА — об инциденте с Морантом: я был шокирован тем, что увидел

Комиссионер НБА — об инциденте с Морантом: я был шокирован тем, что увидел
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Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал инцидент с разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом.

«У меня было чувство, что предыдущий инцидент он воспринял серьёзно. Если честно, я был шокирован тем, что увидел. Я предполагаю худшее», — приводит слова Сильвера «Nba Buzz» в своих социальных сетях.

Напомним, в минувшие выходные Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, происходивший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.

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