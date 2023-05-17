Док Риверс прокомментировал собственное увольнение из «Филадельфии»

Экс-главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс поблагодарил организацию, болельщиков и игроков команды за провёденное в команде время.

«Мне доставило большое удовольствие время, проведённое в Филадельфии — какой замечательный город. Я хочу начать с того, что хочу поблагодарить свой персонал, игроков и группу владельцев за их поддержку. Мы многое сделали за короткий промежуток времени. Также я хочу поблагодарить фанатов «Сиксерс». Ух, вы, ребята суровы и я думаю вы почувствовали, что я тоже суров. Мне очень нравится, как вы вовлечены в жизнь города и их спортивных команд — никогда не теряйте эту страсть. Я также как и вы хотел принести ещё одно чемпионство в Филадельфию. Спасибо за то, что дали мне возможность быть лидером, быть учеником, дали мне возможность любить этот город», — опубликовал сообщение в социальных сетях Риверс.

Напомним, вчера, 16 мая, Док был уволен из «Сиксерс» после поражения в полуфинале Востока.