Джа Морант: я знаю, что разочаровал людей, которые поддерживали меня

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант выступил с заявлением, касающегося инцидента, произошедшего на прямо трансляции его друга в социальной сети.

«Я знаю, что разочаровал людей, которые поддерживали меня. Это всё часть моего пути и я осознаю, что мне предстоит многому научиться. Мои слова могут не значить многое сейчас, но я беру полную ответственность за произошедшее. Я намерен продолжать работать над собой», — приводит слова Моранта инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски в своих социальных сетях.

Напомним, Морант был снова замечен с пистолетом в руках. Это уже второй подобный случай, происходивший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей.