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«Лейкерс» озабочены тем, что не смогут сохранить Остина Ривза летом

«Лейкерс» озабочены тем, что не смогут сохранить Остина Ривза летом
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз станет свободным агентом грядущим летом. «Лейкерс» обеспокоены тем, что они не смогут удержать Остина от перехода в другую команду.

Согласно данным, Ривз может получить предложение около $ 80 млн на 4 года от других команд, тогда как «Лос-Анджелес» сможет предложить игроку лишь $ 50 млн на тот же период времени.

Нынешний сезон для 24-летнего защитника оказался самым удачным в карьере. Он стал игроком стартового состава и набирает в среднем 16 очков, 4,5 подборов и 4,6 результативные передачи в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Озёрники» играют в серии против «Денвер Наггетс» в рамках финала Западной конференции. Первый матч противостояния прошёл минувшей ночью. Несмотря на поражение калифорнийской команды Остин смог отметиться 23-я очками и восемью ассистами.

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