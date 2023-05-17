Рашид Уоллес о Доке Риверсе: в команде должен быть тренер, которого уважают игроки
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Четырёхкратный участник Матча всех звёзд экс-форвард «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес раскритиковал тренерский уровень Дока Риверса, уволенного вчера «Филадельфией Сиксерс».
«В команде должен быть тренер, которого уважают игроки. Он не делает изменений по ходу матча. Я это знаю по своему опыту игры под его руководством. Он рассчитывает, что сами игроки должны совершать адаптации по ходу игры», — приводит слова Уоллеса «NBACentral» в своих социальных сетях.
Рашид играл под руководством Дока Риверса в сезоне 2009/2010, выступая за «Бостон Селтикс». В том сезоне звёздный форвард набирал в среднем 9 очков и четыре подбора, проводя на площадке 22 минуты. «Бостон» в том году уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии со счётом 2—4.
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