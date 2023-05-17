Обозреватель: Морант пытается быть крутым, но выставляет себя полным дураком

Обозреватель ESPN Тим Макмахон высказался по поводу звёздного игрока «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Джа пытается быть крутым, но выставляет себя полным дураком, а его торговая стоимость ниже, чем у Джордана Пула», — написал Макмахон в социальных сетях.

Напомним, в минувшие выходные Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, происходивший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.