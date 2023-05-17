Обозреватель: Морант пытается быть крутым, но выставляет себя полным дураком
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Обозреватель ESPN Тим Макмахон высказался по поводу звёздного игрока «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Джа пытается быть крутым, но выставляет себя полным дураком, а его торговая стоимость ниже, чем у Джордана Пула», — написал Макмахон в социальных сетях.
Напомним, в минувшие выходные Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, происходивший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.
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