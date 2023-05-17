«Это просто бред». Скаут клуба НБА возмутился победой «Спёрс» в драфт-лотерее

Один из скаутов клуба НБА возмутился победой «Сан-Антонио Спёрс» в драфт-лотерее НБА-2023.

«К чёрту. Этим парням и так уже достаточно повезло. У них уже есть Тим и Дэйв. Возможность выбрать трёх лучших центровых за последние 35 лет — это просто бред», — приводит слова скаута SportCenrtal.

Главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Сан-Антонио Спёрс»;

2. «Шарлотт Хорнетс»;

3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

4. «Хьюстон Рокетс»;

5. «Детройт Пистонс»;

6. «Орландо Мэджик»;

7. «Индиана Пэйсерс»;

8. «Вашингтон Уизардс»;

9. «Юта Джаз»;

10. «Даллас Маверикс»;

11. «Орландо Мэджик»;

12. «Оклахома-Сити Тандер»;

13. «Торонто Рэпторс»;

14. «Нью-Орлеан Пеликанс».