«Это просто бред». Скаут клуба НБА возмутился победой «Спёрс» в драфт-лотерее
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Один из скаутов клуба НБА возмутился победой «Сан-Антонио Спёрс» в драфт-лотерее НБА-2023.
«К чёрту. Этим парням и так уже достаточно повезло. У них уже есть Тим и Дэйв. Возможность выбрать трёх лучших центровых за последние 35 лет — это просто бред», — приводит слова скаута SportCenrtal.
Главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Сан-Антонио Спёрс»;
2. «Шарлотт Хорнетс»;
3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
4. «Хьюстон Рокетс»;
5. «Детройт Пистонс»;
6. «Орландо Мэджик»;
7. «Индиана Пэйсерс»;
8. «Вашингтон Уизардс»;
9. «Юта Джаз»;
10. «Даллас Маверикс»;
11. «Орландо Мэджик»;
12. «Оклахома-Сити Тандер»;
13. «Торонто Рэпторс»;
14. «Нью-Орлеан Пеликанс».
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