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Баскетбольный «Зенит» проведёт встречу с болельщиками

Баскетбольный «Зенит» проведёт встречу с болельщиками
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Баскетбольный клуб «Зенит» приглашает болельщиков на встречу по итогам прошедшего сезона.

В тёплой и дружеской атмосфере будут подведены итоги сезона в формате свободной беседы с руководством клуба, игроками и тренерским штабом. Каждый пришедший сможет задать свой вопрос и получить ответ. После этого будет организован матч двух смешанных команд, в которых болельщики смогут сыграть плечом к плечу с баскетболистами «Зенита». Завершится встреча традиционной автограф-сессией.

Встреча пройдёт 18 мая в Академии баскетбола «Зенит» по адресу: ул. Северная дорога, 12а. Сбор гостей — в 19:00.
Регистрация на встречу по ссылке.

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ERID: 2RanykYmoBN

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