Вембаньяма: будьте готовы, я постараюсь выиграть перстень как можно скорее

Прогнозируемый первый выбор драфта, француз Виктор Вембаньяма после завершения лотереи драфт-пиков НБА рассказал о своём желании стать чемпионом.

«Я попытаюсь выиграть кольцо как можно скорее, так что будьте готовы», — приводит слова Вембаньямы NBA Retweet.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в лиге. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. В нынешнем сезоне 19-летний француз в среднем за игру набирает 21,5 очка, совершает 9,9 подбора и 3,1 блок-шота, что делает его главным претендентом на звание MVP.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Сан-Антонио Спёрс»;

2. «Шарлотт Хорнетс»;

3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

4. «Хьюстон Рокетс»;

5. «Детройт Пистонс»;

6. «Орландо Мэджик»;

7. «Индиана Пэйсерс»;

8. «Вашингтон Уизардс»;

9. «Юта Джаз»;

10. «Даллас Маверикс»;

11. «Орландо Мэджик»;

12. «Оклахома-Сити Тандер»;

13. «Торонто Рэпторс»;

14. «Нью-Орлеан Пеликанс».