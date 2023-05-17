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В «Детройте» готовы избавиться от будущего драфт-пика на фоне результатов лотереи

Генеральный менеджер «Детройт Пистонс» Трой Уивер заявил, что клуб может обменять пятый драфт-пик предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы собираемся рассмотреть все возможные варианты. Если это поможет нам двигаться вперёд, то мы обязательно рассмотрим вариант с обменом драфт-пика», — приводит слова Уивера клубный обозреватель Род Бирд.

Напомним, главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Сан-Антонио Спёрс»;

2. «Шарлотт Хорнетс»;

3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

4. «Хьюстон Рокетс»;

5. «Детройт Пистонс»;

6. «Орландо Мэджик»;

7. «Индиана Пэйсерс»;

8. «Вашингтон Уизардс»;

9. «Юта Джаз»;

10. «Даллас Маверикс»;

11. «Орландо Мэджик»;

12. «Оклахома-Сити Тандер»;

13. «Торонто Рэпторс»;

14. «Нью-Орлеан Пеликанс».