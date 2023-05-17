Фанаты «Сан-Антонио» отпраздновали победу в драфт-лотерее НБА

В социальных сетях появилось видео того, как фанаты «Сан-Антонио Спёрс» празднуют победу своей команды в драфт-лотерее НБА.

Фанаты «Спёрс» празднуют победу в драфт-лотерее НБА:

Результаты драфт-лотереи:

1. «Сан-Антонио Спёрс»;

2. «Шарлотт Хорнетс»;

3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

4. «Хьюстон Рокетс»;

5. «Детройт Пистонс»;

6. «Орландо Мэджик»;

7. «Индиана Пэйсерс»;

8. «Вашингтон Уизардс»;

9. «Юта Джаз»;

10. «Даллас Маверикс»;

11. «Орландо Мэджик»;

12. «Оклахома-Сити Тандер»;

13. «Торонто Рэпторс»;

14. «Нью-Орлеан Пеликанс».