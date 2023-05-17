Фанаты «Сан-Антонио» отпраздновали победу в драфт-лотерее НБА
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В социальных сетях появилось видео того, как фанаты «Сан-Антонио Спёрс» празднуют победу своей команды в драфт-лотерее НБА.
Фанаты «Спёрс» празднуют победу в драфт-лотерее НБА:
Результаты драфт-лотереи:
1. «Сан-Антонио Спёрс»;
2. «Шарлотт Хорнетс»;
3. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
4. «Хьюстон Рокетс»;
5. «Детройт Пистонс»;
6. «Орландо Мэджик»;
7. «Индиана Пэйсерс»;
8. «Вашингтон Уизардс»;
9. «Юта Джаз»;
10. «Даллас Маверикс»;
11. «Орландо Мэджик»;
12. «Оклахома-Сити Тандер»;
13. «Торонто Рэпторс»;
14. «Нью-Орлеан Пеликанс».
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