Сервис Okko будет эксклюзивно транслировать Евролигу, крупнейший и ключевой европейский баскетбольный турнир. Согласно контракту Okko начнёт трансляции с «Финала четырёх» Евролиги сезона-2022/2023 и будет показывать матчи турнира до сезона-2025/2026 включительно.
Okko начнёт трансляции Евролиги с полуфинала, показав матчи «Олимпиакос» – «Монако» и «Барселона» – «Реал» Мадрид 19 мая, а также покажет финал и матч за третье место 21 мая. За расписанием трансляций можно следить в соцсетях «Okko Спорт».
Матчи Евролиги будут эксклюзивно доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В сервисе также можно смотреть хайлайты, аналитические материалы и другой контент, посвящённый турниру. Ключевые матчи будут показаны на телеканале «Okko Спорт».
«Большой баскетбол возвращается в Okko, и это великолепная новость для всех интересующихся спортом. Okko остаётся крупнейшей площадкой с легальными спортивными трансляциями и каждый день работает над тем, чтобы расширить объём спорта в сервисе. Матчи топовых европейских баскетбольных команд отлично дополнят наше беспрецедентное предложение – Евролига встанет в ряд с другими эксклюзивами Okko – Ла Лигой и Лигой наций УЕФА, Кубком и Суперкубком Италии, лучшими событиями российского и мирового фигурного катания, биатлоном, КХЛ, ММА-турнирами PFL», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
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