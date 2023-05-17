Главный соперник Вембаньямы на драфте-2023 рассказал о планах на будущее

Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон, являющийся основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023, рассказал, как он видит свою жизнь после того, как станет игроком лучшей лиги мира.

«Я вижу большой дом. Семья. НБА. Матчи звёзд. Перстни. MVP. Лучший оборонительный игрок, новичок года. Чего бы я ни достиг, я знаю, что для этого нужно. Знаю, что это совсем не лёгкий путь, но думаю, что я тот человек, который сможет это сделать», — приводит слова Хендерсона SLAM Online.

Напомним, этой ночью в Чикаго прошла жеребьёвка драфта НБА — 2023, по итогам которой право первого выбора получил «Сан-Антонио Спёрс». Под вторым номером будет выбирать «Шарлотт Хорнетс». Под третьим — «Портленд Трэйл Блэйзерс».