Тайрон Лю и «Клипперс» провели встречу с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества

На этой неделе представители главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю встретились с командой, чтобы обсудить будущее специалиста в калифорнийском клубе, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники в НБА.

Сообщается, что данная встреча прошла сразу после появившейся в СМИ информации о том, что «Финикс Санз» намерен переманить тренера. У 46-летнего Лю осталось два года по пятилетнему контракту с «Клипперс» на $ 35 млн. Стоимость его текущего контракта аналогична его последнему контракту в качестве тренера «Кливленд Кавальерс» после того, как он привёл их к чемпионству.

Отметим, что владелец «Клипперс» Стив Балмер — большой поклонник Лю, и они находятся в прекрасных отношениях. Они проводят обычные встречи в день игры в офисе Лю.

Напомним, в текущем сезоне «Клипперс» под руководством Лю проиграли в первом раунде плей-офф «Финиксу» (1-4 в серии).