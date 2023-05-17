В Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая Суперфиналу АСБ-2023

С 18 по 20 мая в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдёт Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола сезона-2022/2023. Накануне, 17 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему Суперфиналу АСБ 2023.
Заместитель исполнительного директора АСБ Евгений Сорокин поздравил всех с приближением Суперфинала и заострил внимание на новичках решающей стадии Лиги Белова. Впервые в Суперфинале сыграют мужской «Военмех» и женский ВлГУ.
«Отмечу, что впервые в истории АСБ решающие матчи у девушек пройдут в отдельный день. И если раньше часто женские финалы были в тени мужских, то теперь у девчонок свой день, активации и хедлайнер. Всех приглашаем с 18 по 20 мая посетить наш Суперфинал!» — добавил Сорокин.
Чемпионат АСБ проводится при поддержке Министерства спорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», Министерства науки и высшего образования РФ и Российского студенческого спортивного союза. Партнёром Ассоциации студенческого баскетбола по проведению Суперфинала АСБ-2023 является Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В этом году портал «Чемпионат» выступает информационным партнёром Суперфинала.
Вы можете приобрести билеты на «Чемпионате»!
Программа Суперфинала:
18 мая:
11:30 УРФУ Сима-Ленд (Екатеринбург) – Чёрные Медведи – Политех (Санкт-Петербург)
14:10 ГУТИД (Санкт-Петербург) – Владимирские львицы (Владимир)
16:50 МГАФК (Малаховка) – УРФУ (Екатеринбург)
19:30 БГТУ Военмех (Санкт-Петербург) – ГУТИД (Санкт-Петербург)
19 мая
16:00 – Матч за бронзу, девушки
19:00 – Финал, девушки
20 мая
15:30 – Матч за бронзу, мужчины
17:30 – концерт хедлайнера
18:30 – Финал, мужчины
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