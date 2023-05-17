«Барселона» U18 усилилась россиянином накануне старта юношеской Евролиги

Российский форвард «Аликанте» Макар Воронин пополнил состав юношеской команды «Барселоны» в преддверии главного старта U18 в Европе — Adidas Next Generation Tournament.
Как сообщает телеграм-канал «Перехват», вместе с Ворониным в состав каталонцев вошёл его одноклубник Юсуф Траоре.
Воронин выступает за «Аликанте» в LEB Oro — второй по силе лиге Испании. Макар сыграл в пяти матчах, в которых проводил 6:55 минуты на паркете, набирал 2,6 очка, делал 0,4 подбора, 0,2 передачи в среднем за игру.
Основное игровое время Воронин получает в лиге EBA (четвёртый испанский дивизион), проводя на паркете по 24 минуты, набирая 11,3 очка и делая 2,3 подбора и 2 передачи в среднем за матч.
Матчи ANGT — юношеской Евролиги — пройдут во время «Финала четырёх» Евролиги взрослой. «Барселона» U18 сыграет в группе с «Панатинаикосом» (18 мая), «Црвеной Звездой» (19 мая) и «Реалом» (20 мая). За мадридцев будет выступать ещё один россиянин Егор Демин.
- 17 мая 2023
-
21:53
-
21:33
-
21:14
-
20:46
-
20:40
-
20:23
-
20:03
-
19:45
-
18:58
-
18:45
-
18:31
-
18:12
-
17:40
-
17:16
-
16:43
-
16:15
-
16:04
-
15:22
-
14:55
-
14:50
-
13:46
-
13:41
-
12:58
-
12:51
-
11:53
-
11:23
-
10:30
-
10:25
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:17
-
08:02
-
07:53
-
07:41