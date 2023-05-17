«Барселона» U18 усилилась россиянином накануне старта юношеской Евролиги

Российский форвард «Аликанте» Макар Воронин пополнил состав юношеской команды «Барселоны» в преддверии главного старта U18 в Европе — Adidas Next Generation Tournament.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», вместе с Ворониным в состав каталонцев вошёл его одноклубник Юсуф Траоре.

Воронин выступает за «Аликанте» в LEB Oro — второй по силе лиге Испании. Макар сыграл в пяти матчах, в которых проводил 6:55 минуты на паркете, набирал 2,6 очка, делал 0,4 подбора, 0,2 передачи в среднем за игру.

Основное игровое время Воронин получает в лиге EBA (четвёртый испанский дивизион), проводя на паркете по 24 минуты, набирая 11,3 очка и делая 2,3 подбора и 2 передачи в среднем за матч.

Матчи ANGT — юношеской Евролиги — пройдут во время «Финала четырёх» Евролиги взрослой. «Барселона» U18 сыграет в группе с «Панатинаикосом» (18 мая), «Црвеной Звездой» (19 мая) и «Реалом» (20 мая). За мадридцев будет выступать ещё один россиянин Егор Демин.