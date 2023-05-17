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Вембаньяма: между Францией и «Спёрс» особые отношения

Вембаньяма: между Францией и «Спёрс» особые отношения
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Прогнозируемый первый выбор драфта НБА — 2023, француз Виктор Вембаньяма высказался о том, что победу в лотерее драфта, прошедшей минувшей ночью в Чикаго, одержал «Сан-Антонио Спёрс».

«Между Францией и «Спёрс» особые отношения благодаря Тони [Паркеру], конечно же, и также из-за Бориса [Диао]. Я знаю, что половина страны, если не вся страна хотела, чтобы «Спёрс» получили первый пик. Я смотрел на всех, и все были счастливы», — сказал Вембаньяма в интервью NBA TV.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в лиге. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.

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