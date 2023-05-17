Г. Жбанов — о том, зачем нужно «залезать под кожу» сопернику: просто очень люблю баскетбол

Защитник казанского УНИКСа Георгий Жбанов, известный своими оборонительными навыками, ответил на вопрос, зачем нужно «залезать под кожу» сопернику.
«Не знаю, когда начинается игра, просто какая-то страсть просыпается внутри и хочется забрать мяч, закрыть тех игроков, перехватить все мячи, хочется падать, влетать во всё, вылетать за пределы площадки. Просто очень сильно люблю баскетбол», — сказал Жбанов в эфире «Вид сверху».
Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей. В финале турнира казанцы уверенно выиграли серию с «Локомотивом-Кубань» (4-1).
В сезоне-2022/2023 Георгий Жбанов провёл 41 матч за УНИКС, в которых набирал 5,1 очка, делал 2,9 подбора и 1 перехват в среднем за игру.
- 17 мая 2023
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