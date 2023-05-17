Фаворит драфта НБА — 2023 Вембаньяма встретился с Мбаппе

Звёздный нападающий футбольной сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе в преддверии лотереи драфта НБА — 2023 встретился с его прогнозируемым первым номером, соотечественником Виктором Вембаньямой.
Особенно в момент встречи двух спортсменов бросалась в глаза значительная разница в росте.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео встречи действующей и будущей звёзд спорта.
С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в лиге. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.
19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.
Напомним, победителем лотереи драфта стал «Сан-Антонио Спёрс».
- 17 мая 2023
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