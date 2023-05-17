Перкинс — Эмбииду: если Харден останется, ты должен уйти

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс обратился к MVP сезона-2022/2023 центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.
«Если Джеймс Харден останется, ты должен уйти. Ты должен уйти… Как можно увольнять главного тренера, не посоветовавшись со своим лучшим игроком, своим MVP? А знаешь почему? А потому что ты не приоритет для них, их приоритет — Джеймс Харден», — приводит обращение Перкинса Clutch Points.
Напомним, «Сиксерс» уволили главного тренера Дока Риверса после поражения в серии полуфинала Восточной конференции от «Бостона» (3-4).
Ранее сообщалось, что Джеймс Харден откажется от опции продления контракта на следующий сезон, чтобы стать неограниченно свободным агентом этим летом. Тем не менее вариант, при котором Харден останется в «Филадельфии», не исключён.
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