Наставник студенческой команды стал кандидатом на пост главного тренера «Милуоки»

«Милуоки Бакс» рассматривают кандидатуру наставника команды Хьюстонского университета Келвина Сэмпсона в качестве возможного главного тренера клуба, сообщает ESPN. С ним уже провели собеседование.

Сэмпсон шесть лет работал в НБА в роли помощника главного тренера, в том числе три года в «Милуоки» с 2008 по 2011-й и три в «Хьюстон Рокетс» с 2011-го по 2014-й, а затем вернулся в студенческий баскетбол.

Под руководством Сэмпсона «Хьюстон Кугарз» за девять сезонов выиграли 232 матча и потерпели поражения в 74-х. Команда четыре года подряд выходила в топ-16 NCAA, в том числе в «Финал четырёх» в 2021 году.

В «Милуоки» ищут замену Майку Буденхольцеру, который был уволен после пяти сезонов в качестве главного тренера команды. «Бакс» рассматривают множество кандидатов, в том числе среди нескольких помощников, таких как работавший в команде Чарльз Ли, Кенни Аткинсон из «Голден Стэйт Уорриорз», Скотт Брукс из «Портленд Трэйл Блэйзерс», Адриан Гриффин из «Торонто Рэпторс», Крис Куинн из «Майами Хит», Кевин Янг из «Финикс Санз» и бывшего главного тренера «Шарлотт Хорнетс» Джеймса Боррего.