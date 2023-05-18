Дэрил Мори рассказал, что Джоэл Эмбиид был шокирован увольнением Дока Риверса

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксер» Дэрил Мори рассказ о том, как звёздный центровой Джоэл Эмбиид отреагировал на увольнение главного тренера Дока Риверса.

«Он был очень близок к Риверсу, поэтому, да, он был шокирован этим решением», — приводит слова Мори Hoop Central в своих социальных сетях.

Док был уволен из «Филадельфии» после проигрыша в серии полуфинала Восточной конференции против «Бостон Селтикс». «Сиксерс» вели в серии со счётом 3—2, но упустили преимущество.

За свою карьеру Риверс уже пять раз проигрывал в сериях, имея такое преимущество. Также он три раза проигрывал серии, ведя со счётом 3—1 — абсолютный рекорд лиги.

В числе кандидатов на освободившуюся должность присутствуют: Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д’Антони, Ник Нёрс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс.