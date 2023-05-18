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Главный тренер «Бостона» швырнул тактическую доску во время тайм-аута

Главный тренер «Бостона» швырнул тактическую доску во время тайм-аута
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла во время перерыва общался с командой и в итоге швырнул тактическую доску на пол, показывая собственную фрустрацию от уровня игры команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Инцидент произошёл во время матча в рамках финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами Хит», который проходит в данные минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден». Матч в момент публикации новости 114:109 в пользу команды из Флориды.

Команды уже в третий раз встречаются на этой стадии за последние четыре сезона — в 2020 (Майами одержал верх) и 2022 годах (Бостон вышел в финал). Победитель этого противостояния выйдет в финал НБА.

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