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35 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон» в первом матче серии

35 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон» в первом матче серии
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету сегодня 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов. Также хорошую игру показал центровой Бэм Адебайо. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять ассистов.

У «Бостона» стоит выделить форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков и семь подборов, но совершил три потери в концовке матча. Хорошую игру показал защитник Джейлен Браун: 22 очка, девять подборов и пять передач.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Майами».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
18 мая 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 123
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 22, Брогдон - 19, Уильямс - 14, Смарт - 13, Уайт - 11, Хорфорд - 7, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани
Майами Хит: Батлер - 35, Адебайо - 20, Винсент - 15, Лоури - 15, Мартин - 15, Страс - 15, Лав - 8, Зеллер, Йович, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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