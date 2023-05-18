Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

18 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 116:123, счёт в серии 0-1.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов. Также хорошую игру показал центровой Эдрис Адебайо. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять передач. Хорошие выступления со скамейки показали Кайл Лоури и Калеб Мартин — оба набрали по 15 очков.

У «Селтикс» стоит выделить форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков и сделал семь подборов, но совершил три потери в концовке матча. Хорошую игру показал защитник Джейлен Браун: 22 очка, девять подборов и пять передач.

Счёт серии 1-0 в пользу «Майами».