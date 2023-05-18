Дрэймонд Грин сравнил Леброна Джеймса с Виктором Вембаньямой

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин порассуждал на тему того, кто является самым величайшим проспектом в истории лиги.
«Идёт немалое количество разговоров о том, является ли Вемби самым крупнейшим проспектом со времен Леброна. Я даже видел некоторых людей, которые считают Вембаньяму самым потенциальным игроком в истории. Давайте не забудем забывать, насколько большим проспектом считался Леброн.
Джеймс являлся феноменом, начиная с 15 лет, его бы уже тогда выбрали под первым номером в любом драфте. Как бы нам не хотелось спешить и переключаться на новые вещи — я не думаю, что Виктор является более крупным потенциальным новичком, чем был Леброн. Но он точно лучший с 2003 года.
Что выделяет Леброна — так это то, что он каким-то образом превзошёл наши ожидания.
Но всё равно есть наверное только 10-15 игроков в лиге, которых бы команды прямо сейчас не обменяли взамен на Вембаньяму», — сказал Грин в своём подкасте.
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