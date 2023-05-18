Главный тренер «Бостона»: мы полностью проиграли одну четверть
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Главный тренер «Бостон Селтикса» Джо Маззулла высказался о поражении команды в матче с «Майами Хит».
«Мы полностью проиграли одну четверть, потому что у нас не было чувства, что нам надо необходимо победить. То, что было сделано ранее [в первых двух четвёртях], и при этом полагать, что всё будет в порядке, просто неприемлемо», — сказал Маззулла во время пресс-конференции.
К перерыву «Бостон» вёл со счётом 66-57. В третьей четверти команда проиграла со счётом 25-46, не только упустив преимущество, но и начав отставать от «Майами».
Матч закончился поражением для «Селтикс» с общим счётом 116:123. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Хит». Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится или с «Денвер Наггетс», или с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Слова главного тренера «Майами» после матча:
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