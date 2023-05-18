Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Боб Майерс может покинуть клуб

«Голден Стэйт Уорриорз» на протяжении нескольких месяцев не может договориться о продлении контракта с президентом по баскетбольным операциям Бобом Майерсом, сообщает «The Athletic». Контракт функционера кончается 30 июня 2023 года и вероятность ухода Боба из клуба возрастает.

Майерс — архитектор династии «Уорриорз». За последние девять сезонов «Голден Стэйт» семь раз выходили в финал НБА и четырежды становились чемпионами. Боб пришёл в команду в 2011 году, став ассистентом генерального менеджера, а уже в 2012 году сам занял главенствующую позицию.

Идут разговоры о том, что Майерсом интересуются топ-клубы из других видов спорта. Также сообщается, что Боб может уйти в медиа.

Генеральный менеджер сообщит о своём решении в ближайшие недели.