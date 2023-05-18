Nike убрал кроссовки Джа Моранта из списка продаж в собственном приложении

Один из мировых лидеров по продаже спортивных товаров в мире комания Nike прекратила предзаказы на именные кроссовки разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, убрав товар из списка в официальном приложении.

Именные кроссовки Джа Моранта Фото: Социальные сети Nba Retweet

Поводом для такого решения стал недавний инцидент с Джа во время прямой трансляции в социальных сетях его игрока. Игрока снова заметили держащим пистолет. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодой звездой.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига тогда дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Теперь игроку светит ещё более долгая дисквалификация в следующем сезоне.

Выход кроссовок был запланирован на 25 мая 2023 года. Неизвестно, в итоге выйдут ли кроссовки в продажу вообще.