Кенни Смит — о Джа Моранте: он ведёт себя по-дурацки
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Известный аналитик шоу Inside the NBA и экс-чемпион НБА Кенни Смит высказался об очередном инциденте с Джа Морантом.
«Я часто слышу мнения, что Моранту стоит найти новых друзей. В какой-то момент нужно подумать — может быть, это не его друзья такие, а он сам является тем самым другом, с которым не стоит проводить время. Настал момент, когда ему стоит стать более ответственным.
Если у него это получится, он сможет пройти через эту ситуацию, потому что он до сих пор никому не нанёс вреда. Пока что его единственное преступление — то, что он ведёт себя по-дурацки», — сказал Смит на шоу NBA on TNT.
Напомним, Морант был снова замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.
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