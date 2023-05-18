Чарльз Баркли — о защитниках Джа Моранта: они просто полные идиоты

Известный аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли рассказал о своём отношении к тем, кто оправдывает звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Первое, что я хочу сказать, — у нас есть полные придурки на телевидении, которые считают, что Моранту нужно занять позицию, что он не нарушал никаких законов, не сделал ничего плохого. Эти люди — они просто полные идиоты», — сказал Баркли на шоу NBA on TNT.

Напомним, Морант был снова замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.

Это уже второй подобный случай, произошедший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига тогда дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Теперь игроку светит ещё более долгая дисквалификация в следующем сезоне.