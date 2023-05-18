Чарльз Баркли — о защитниках Джа Моранта: они просто полные идиоты

Известный аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли рассказал о своём отношении к тем, кто оправдывает звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Первое, что я хочу сказать, — у нас есть полные придурки на телевидении, которые считают, что Моранту нужно занять позицию, что он не нарушал никаких законов, не сделал ничего плохого. Эти люди — они просто полные идиоты», — сказал Баркли на шоу NBA on TNT.
Напомним, Морант был снова замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.
Это уже второй подобный случай, произошедший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига тогда дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Теперь игроку светит ещё более долгая дисквалификация в следующем сезоне.
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