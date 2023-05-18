Первая игра финала конференции «Денвер» — «Лейкерс» стала самой просматриваемой за 5 лет

Первая игра финала плей-офф НБА — 2023 в Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» собрала 7,36 млн зрителей. Этот матч стал самым просматриваемым открытием финала конференции за последние пять лет — со времён «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» на TNT в 2018 году (8,90 млн).

В рамках действующего соглашения о медиаправах на матчи НБА, начавшегося в сезоне-2002/2003, матч «Лейкерс» — «Наггетс» занимает десятое место среди самых просматриваемых финалов конференций.

Напомним, игра состоялась вчера, 17 мая, в Денвере. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету 40 очков, десять подборов и два блок-шота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач. Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач.