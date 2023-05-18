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«У них много качественных шутеров». Браун высказался об игроках «Лейкерс»

«У них много качественных шутеров». Браун высказался об игроках «Лейкерс»
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Форвард «Денвер Наггетс» Брюс Браун отметил тот факт, что в первом матче финала Западной конференции у «Лос-Анджелес Лейкерс» многие игроки показали хорошую результативность.

«У них отлично себя показали Руи Хачимура, Остин Ривз, Деннис Шрёдер. Они способны набирать много очков, у них определённо много качественных шутеров», — приводит слова Брауна Clutch Points.

Напомним, игра состоялась вчера, 17 мая, в Денвере. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету 40 очков, десять подборов и два блок-шота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач. Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач.

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