Колдуэлл-Поуп: я всегда знал, что Йокич великий центровой
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Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп высказался по поводу центрового Николы Йокича.
«Я всегда знал, что он великий центровой, который умеет пасовать, умеет работать ногами, может реализовать мяч с любой позиции. Я вижу это воочию», — приводит слова Колдуэлл-Поупа Fadeaway World.
Напомним, в первом матче финала Западной конференции НБА, который прошёл в Денвере (Колорадо), «Наггетс» обыграли «Лейкерс» со счётом 132:126. В этой игре Йокич отметился трипл-даблом из 34 очков, 21 подбора и 14 передач. На счету Леброна в этом матче 26 очков, 12 подборов и 9 передач.
Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.
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