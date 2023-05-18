Колдуэлл-Поуп: я всегда знал, что Йокич великий центровой

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп высказался по поводу центрового Николы Йокича.

«Я всегда знал, что он великий центровой, который умеет пасовать, умеет работать ногами, может реализовать мяч с любой позиции. Я вижу это воочию», — приводит слова Колдуэлл-Поупа Fadeaway World.

Напомним, в первом матче финала Западной конференции НБА, который прошёл в Денвере (Колорадо), «Наггетс» обыграли «Лейкерс» со счётом 132:126. В этой игре Йокич отметился трипл-даблом из 34 очков, 21 подбора и 14 передач. На счету Леброна в этом матче 26 очков, 12 подборов и 9 передач.

Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.