Шакил О'Нил: «Лейкерс» выиграют завтра, гарантирую

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказался по поводу предстоящего второго матча финала Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы идём за вами. Мы просто так не сдаёмся. Хотите это услышать? «Лейкерс» выиграют завтра. Я вам гарантирую», — сказал О'Нил во время передачи NBA on TNT.

Напомним, первая игра состоялась вчера, 17 мая, в Денвере. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету 40 очков, десять подборов и два блок-шота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач. Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач.