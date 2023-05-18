Александар Везенков признан MVP Евролиги
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Форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков получил награду самому ценному игроку сезона-2022/2023 Евролиги.
Игрок в этом сезоне дважды признавался MVP месяца: в ноябре и феврале.
В 38 матчах сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и делал 6,8 передачи, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.
Напомним, «Олимпиакос» вышел в «Финал четырёх», который стартует завтра, 19 мая. В полуфинале греческий коллектив встретится с французским «Монако». В другом полуфинале встретятся испанские «Барселона» и «Реал Мадрид».
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