О'Нил — о Вембаньяме: в наше время толкни его разок — и он превратится в куриный суп

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказался по поводу молодого баскетболиста Виктора Вембаньямы.

«Если бы он попал в НБА в наше время, то разок толкни его — и он превратится в куриный суп с лапшой, который пришёлся бы мне по вкусу.

Но потом я смотрю на современных игроков, вроде Эмбиида. 213 см роста, бросает свои дальние двухочковые, а потом говорит: «Мы с Джеймсом не можем выиграть вдвоём». Конечно, потому что твоя большая задница должна жить в «краске», тогда ты и в одиночку выиграешь.

Именно так сейчас играют в баскетбол, поэтому у Вембаньямы всё получится, и я желаю ему всего наилучшего», — сказал О'Нил на YouTube-канале The Rich Eison Show.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в лиге. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.

Напомним, победителем лотереи драфта стал «Сан-Антонио Спёрс».