О'Нил — о Вембаньяме: в наше время толкни его разок — и он превратится в куриный суп

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказался по поводу молодого баскетболиста Виктора Вембаньямы.
«Если бы он попал в НБА в наше время, то разок толкни его — и он превратится в куриный суп с лапшой, который пришёлся бы мне по вкусу.
Но потом я смотрю на современных игроков, вроде Эмбиида. 213 см роста, бросает свои дальние двухочковые, а потом говорит: «Мы с Джеймсом не можем выиграть вдвоём». Конечно, потому что твоя большая задница должна жить в «краске», тогда ты и в одиночку выиграешь.
Именно так сейчас играют в баскетбол, поэтому у Вембаньямы всё получится, и я желаю ему всего наилучшего», — сказал О'Нил на YouTube-канале The Rich Eison Show.
С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в лиге. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.
19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.
Напомним, победителем лотереи драфта стал «Сан-Антонио Спёрс».
- 18 мая 2023
-
14:50
-
13:51
-
13:44
-
12:59
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
10:49
-
10:32
-
09:50
-
09:29
-
09:08
-
08:56
-
07:56
-
07:49
-
07:40
-
07:16
-
07:02
-
06:54
-
06:39
-
06:36
-
06:28
-
06:16
-
06:13
-
05:53
-
05:41
-
05:20
-
04:40
-
03:24
-
00:46
- 17 мая 2023
-
23:46
-
23:17
-
23:06
-
22:48
-
22:18