Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны новые подробности реабилитации Бена Симмонса

Стали известны новые подробности реабилитации Бена Симмонса
Комментарии

Берни Ли, агент разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, рассказал о реабилитации баскетболиста.

«Бен получил разрешение перейти к следующему этапу реабилитации, и он проходит очень хорошо. И мы по-прежнему очень рады тому, что он сможет вернуться в форму в следующем году», — приводит слова агента NY Post.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023