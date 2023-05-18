Стали известны новые подробности реабилитации Бена Симмонса

Берни Ли, агент разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, рассказал о реабилитации баскетболиста.

«Бен получил разрешение перейти к следующему этапу реабилитации, и он проходит очень хорошо. И мы по-прежнему очень рады тому, что он сможет вернуться в форму в следующем году», — приводит слова агента NY Post.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.