Эксперт: если Вембаньяма станет Энтони Дэвисом или Дюрантом, это будет разочарованием
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Известный обозреватель Крис Бруссард высказался о молодом перспективном баскетболисте Викторе Вембаньяме, признавшись, что возлагает на него большие надежды.
«Если Вембаньяма станет Энтони Дэвисом, Кевином Дюрантом или Хакимом Оладжьювоном, это будет разочарованием. Я ожидаю, что он станет одним из лучших игроков всех времён и у него будет такая же карьера, как у Леброна Джеймса, Майкла Джордана, Тима Данкана, Шака или Карима», — сказал Бруссард в эфире First Things First.
С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, француз имеет отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.
Вембаньяма встретился с Мбаппе:
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