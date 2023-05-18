Эксперт: если Вембаньяма станет Энтони Дэвисом или Дюрантом, это будет разочарованием

Известный обозреватель Крис Бруссард высказался о молодом перспективном баскетболисте Викторе Вембаньяме, признавшись, что возлагает на него большие надежды.

«Если Вембаньяма станет Энтони Дэвисом, Кевином Дюрантом или Хакимом Оладжьювоном, это будет разочарованием. Я ожидаю, что он станет одним из лучших игроков всех времён и у него будет такая же карьера, как у Леброна Джеймса, Майкла Джордана, Тима Данкана, Шака или Карима», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, француз имеет отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

Вембаньяма встретился с Мбаппе: