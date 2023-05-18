Лиллард высказался о Леброне на фоне ажиотажа вокруг Вембаньямы

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард на фоне многочисленных хвалебных сообщений в адрес проспекта Виктора Вембаньямы высказался о 38-летнем лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Я был в седьмом классе, когда Леброн блистал в рекламных роликах на ESPN! И 20 лет спустя он всё ещё на вершине. Так что заканчивайте с этим», — написал Лиллард у себя в социальных сетях.

Джеймс — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. Многими аналитиками называется первым выбором драфта НБА — 2023.

Вембаньяма встретился с Мбаппе: