Названы две команды НБА, которые может возглавить Док Риверс

Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс может продолжить карьеру в «Финикс Санз» или «Милуоки Бакс». Об этом информирует The Athletic со ссылкой на трёх неназванных функционеров Национальной баскетбольной ассоциации (двух из Западной конференции, третьего – из Восточной).

Напомним, «Филадельфия» уволила Дока Риверса 16 мая. Специалист возглавлял команду с 2020 года и провёл в её главе в общей сложности три года. Во всех трёх сезонах «Сиксерс» выходили в плей-офф НБА и вылетали во втором раунде.

В нынешнем сезоне НБА «Филадельфия» заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «Сиксерс» проиграли «Бостон Селтикс» — 3-4.

Симмонс попал восемь трёхочковых подряд: