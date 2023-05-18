«Будто смотрит на небоскрёб». Фанаты поразились разнице в росте между Мбаппе и Вембаньямой

Видео встречи звёздного футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе с прогнозируемым первым номером драфта НБА – 2023 Виктором Вембаньямой стало вирусным. Многие пользователи обратили внимание на большую разницу в росте между футболистом и баскетболистом. Предлагаем посмотреть на некоторые из многочисленных сообщений, оставленных под соответствующим видео.

«Будто смотрит на небоскрёб».

«Этот парень всегда смотрит на людей свысока».

«Наверно, там целых четыре метра!»

«Действительно инопланетянин».

«Мбаппе похож на школьника».

«Он же в два раза выше».

Вембаньяма встретился с Мбаппе:

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. Его рост 226 сантиметров.