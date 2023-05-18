Дэмьен Лиллард предложил фанатам «Портленда» создать петицию о своём обмене
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предложил болельщикам «Трэйл Блэйзерс», желающим его обмена, создать соответствующую петицию.
«Если фанаты захотят обменять меня, то могут создать петицию», — написал Лиллард.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. В нынешнем сезоне он принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, делая 4,8 подбора и отдавая 7,3 передачи.
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