Дэмьен Лиллард предложил фанатам «Портленда» создать петицию о своём обмене

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предложил болельщикам «Трэйл Блэйзерс», желающим его обмена, создать соответствующую петицию.

«Если фанаты захотят обменять меня, то могут создать петицию», — написал Лиллард.

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. В нынешнем сезоне он принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, делая 4,8 подбора и отдавая 7,3 передачи.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?