Грин высказался об использовании «Денвером» «забегания Спанулиса»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обратил внимание на игру «Денвер Наггетс» по ходу первой встречи финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:126). Грин рассказал, что «Наггетс» активно пользовались «забеганием Спанулиса».

«Денвер» отлично пользовался так называемым «забеганием Спанулиса». Это греческий игрок, который 20 лет играл в Евролиге, а затем выбран на драфте НБА одной из команд Техаса. Это греческая легенда, у него было известное забегание, которое могло начинаться из-под кольца. Он поднимался по центру, из-за этого образовывалось пространство в защите у линии штрафного броска. Вся защита остаётся снизу, поэтому при выбегании вы остаётесь открытыми.

Мюррэй забросил пару трёхочковых, были моменты и у других игроков «Наггетс», — сказал Грин в видео, опубликованном на YouTube-канале The Volume.